Pablo Guede podría recibir dura sanción en Liga 1 tras polémicas declaraciones contra el VAR

La polémica por el arbitraje en el fútbol peruano podría traer serias consecuencias para Pablo Guede. El entrenador de Alianza Lima será citado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 debido a sus declaraciones contra el VAR tras el enfrentamiento ante Cusco FC. Según informó radio Exitosa, el estratega argentino podría recibir una suspensión de varias fechas en un momento decisivo de la temporada.

Pablo Guede cuestionó al VAR tras gol anulado a Alianza Lima

La controversia comenzó luego de que el VAR anulara un gol de Kevin Quevedo por posición adelantada durante el encuentro entre Alianza Lima y Cusco FC. Visiblemente incómodo, Guede cuestionó las decisiones arbitrales y aseguró que estas perjudican constantemente al conjunto blanquiazul. "Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay", expresó en conferencia de prensa.

El entrenador también manifestó su respaldo a Miguel Rondelli, técnico de Melgar, quien protagonizó otra polémica después del empate 2-2 frente a Universitario de Deportes. Guede consideró injustas las críticas hacia su compatriota y exigió que las decisiones arbitrales no condicionen la competencia. "Después de lo de hoy, ¡ya basta! Después de lo de ayer, ¡ya basta! Por eso me solidaricé con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar", señaló.

Comisión Disciplinaria evalúa sanción de varias fechas contra Guede

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, la Comisión Disciplinaria citará tanto a Pablo Guede como a Miguel Rondelli para que presenten sus respectivos descargos. Sin embargo, ambos entrenadores enfrentarían escenarios distintos. Mientras que el técnico de Melgar podría ampararse en una interpretación reglamentaria para evitar una sanción, el panorama del estratega de Alianza Lima sería más complicado debido al contenido de sus acusaciones contra el videoarbitraje.

Desde el entorno de la investigación disciplinaria, la emisora indicó que existe una alta posibilidad de que Guede sea sancionado con varias fechas de suspensión, aunque todavía no se ha emitido una resolución oficial. En el caso de Rondelli, sus cuestionamientos se centraron en una presunta falta de Edison Flores sobre Matías Lazo antes del segundo gol de Universitario, convertido por Alex Valera, además de su polémica frase sobre jugar "14 contra 11". Ambos técnicos tendrán la oportunidad de ejercer su defensa ante el organismo correspondiente.