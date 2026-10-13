Federico Girotti tras triunfo de Alianza Lima: “Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba”

El delantero argentino se pronunció luego de la victoria por 2-1 ante Cusco FC, resultado que permitió al cuadro blanquiazul volver a meterse en la pelea por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega y sumó tres puntos fundamentales en su lucha por el Torneo Clausura 2026. Tras el encuentro, el delantero argentino Federico Girotti destacó la importancia del resultado y sostuvo que el equipo debe concentrarse en seguir ganando para mantenerse en la disputa por el campeonato.

“Afrontamos un partido complicado donde tuvimos un inconveniente con el gol de Kevin (Quevedo), que estaba habilitado, pero pudimos conseguir un triunfo importante y debemos meternos de lleno en el campeonato que se puso lindo”, manifestó el atacante, al referirse a la jugada polémica que marcó el compromiso disputado en Cusco.

La controversia ocurrió a los 27 minutos, cuando Luis Advíncula envió un pase largo desde su propio campo para Kevin Quevedo, quien definió ante la salida del arquero Pedro Díaz. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada, decisión que generó reclamos desde el banco blanquiazul. Pese a este episodio, Alianza Lima logró imponerse como visitante y llevarse los tres puntos.

RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Girotti también respondió a las críticas que rodean al equipo íntimo y dejó un mensaje sobre su regreso a la pelea por el título. “Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba y sepan que nos estamos acercando, pero nosotros estamos tranquilos, debemos seguir ganando y continuar por este camino”, afirmó. El próximo desafío de Alianza Lima será ante Atlético Grau, este sábado 17 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura.