Vinicius recibe cuatro partidos de sanción y se pierde el clásico ante Barcelona

Vinicius Junior recibió una sanción de cuatro partidos de suspensión tras los incidentes registrados durante el encuentro entre Real Madrid y Villarreal, disputado el último sábado. La decisión del Comité de Competición de LaLiga dejará al atacante brasileño fuera del esperado clásico frente al Barcelona, en un duro golpe para el conjunto madridista de cara a sus próximos compromisos.

El incidente ocurrió durante una acción que terminó en gol, posteriormente anulado tras la revisión del VAR por el árbitro Isidro Díaz de Mera. Según el reporte arbitral, Vinicius le jaló el cabello al jugador del Villarreal Nathan Saliba cuando el balón no se encontraba en disputa. La acción motivó la expulsión del brasileño y dio lugar a la posterior evaluación disciplinaria por parte de las autoridades de la competición española.

De acuerdo con la resolución, los primeros dos partidos de suspensión corresponden a una conducta violenta al margen del juego, mientras que los otros dos se deben a las protestas dirigidas contra el árbitro y el resto de su equipo arbitral. El informe también recoge una actitud agresiva del futbolista durante una acción en la que no existía posibilidad de disputar el balón, argumento considerado para determinar el castigo.

BAJA PARA EL REAL MADRID

La ausencia de Vinicius representa una baja importante para el Real Madrid, especialmente por la imposibilidad de contar con una de sus principales figuras en el enfrentamiento contra su máximo rival, el Barcelona. La sanción obliga al equipo dirigido por su comando técnico a reorganizar sus alternativas ofensivas para los próximos encuentros, mientras el delantero brasileño deberá cumplir los cuatro partidos de suspensión establecidos por el Comité de Competición de LaLiga.