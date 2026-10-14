Selección peruana de remo conquista medallas en el Campeonato Mundial de China

La selección peruana de remo tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Mundial de Remo, disputado en Qingdao, China, al conseguir una medalla de plata y una de bronce. Los resultados reflejan el nivel competitivo de las representantes nacionales, quienes forman parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La primera presea llegó gracias a las hermanas Alessia y Valeria Palacios, quienes se proclamaron subcampeonas en la prueba CW2x, con un tiempo de 32:25.22. Perú compartió el podio con China, que obtuvo la medalla de oro, y Francia, que se quedó con el bronce.

Las hermanas Palacios volvieron a subir al podio en la prueba CW4+, junto a Adriana Sanguineti y Pamela Noya, también integrantes del Programa Lima 2027 del IPD. El equipo peruano registró un tiempo de 27:21.60 y obtuvo la medalla de bronce, detrás de Estados Unidos, ganador del oro, y Gran Bretaña, que consiguió la plata.

Estos resultados ratifican el potencial del remo peruano en el escenario internacional y el trabajo de preparación de sus deportistas con miras a los próximos desafíos del ciclo olímpico y a los Juegos Panamericanos Lima 2027.