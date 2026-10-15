Alianza Lima presenta reclamo por gol anulado a Kevin Quevedo ante la CONAR

El cuadro íntimo considera que ha sido perjudicado por decisiones arbitrales registradas durante las últimas semanas, cuando se acerca el cierre del Torneo Clausura.

Pese a la victoria por 2-0 de Alianza Lima frente a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026, el malestar por el gol anulado a Kevin Quevedo continúa presente en tienda blanquiazul.

El tanto, que pudo significar el tercer gol del encuentro, fue objeto de un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), luego de que Joel Alarcón lo invalidara tras consultar con el VAR ante una posición adelantada del jugador.

ALIANZA LIMA SE SIENTE PERJUDICADO

Tras los constantes fallos arbitrales registrados en las últimas semanas, el cuadro íntimo considera que se ha visto perjudicado, especialmente cuando faltan pocas semanas para la culminación del Torneo Clausura.

Asimismo, el técnico Pablo Guede no ocultó su malestar al término del compromiso contra Cusco FC y manifestó que siente que todos están en contra de Alianza Lima.