¡Polémica en la Libertadores Femenina! Caracas FC espera visas para viajar a Ecuador

A través de un comunicado, la institución expresó su preocupación por la demora y pidió una pronta solución para poder disputar el torneo continental.

Un caso inusual ha ocurrido en la Copa Libertadores Femenina, donde el Caracas FC anunció que su participación en el torneo está en duda debido a que no ha obtenido las visas necesarias para viajar a Ecuador y disputar el certamen continental.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado en las redes sociales del club, en el que indicó haber cumplido con todas las exigencias gubernamentales. Sin embargo, señaló que aún no habría recibido una respuesta de las autoridades ecuatorianas.

"Nuestra institución ha cumplido rigurosamente, con transparencia y puntualidad, con todos los procedimientos, requisitos y procesos establecidos por las agencias gubernamentales. Sin embargo, aún no hemos recibido respuesta de las autoridades ecuatorianas con respecto a la concesión de visas para ingresar al país", indicaron.

ESPERAN PRONTA SOLUCIÓN

Asimismo, la institución indicó que están a la espera de una pronta solución que les permita participar en la competencia. "La institución avileña reafirma su compromiso inquebrantable con el crecimiento del fútbol femenino en el país y seguirá trabajando con el mismo orgullo y dedicación por el desarrollo del balompié nacional", manifestó.