Selección peruana de atletismo va por la gloria en el Sudamericano U23 de Argentina

Con la ilusión de dejar en alto el nombre del Perú, un total de 19 atletas, entre ellos, integrantes de programas de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quedaron listos para participar en el XII Campeonato Sudamericano de Atletismo U23, a realizarse del 16 al 18 de octubre en Santa Fe, Argentina.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, dio su respaldo a nuestra delegación, que tiene entre sus filas a atletas que se preparan rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En damas, Verónica Huacasi, del Programa Lima 2027, nos representará en las pruebas de los 5 mil metros planos y los 3 mil metros con obstáculos, con la confianza de repetir sus triunfos como en el Iberoamericano Lima 2026 o en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En varones destacan las presencias de Edwar Márquez y Luis Huamán del Programa Nacional de Maratonistas (PNM), así como de Mariano Fiol, Yeferson Cuno y Giancarlo Bravo, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD).

Cabe señalar que, la sede del evento será el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y participarán cerca de 450 atletas de 13 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Perú, Surinam, Guyana y Panamá).