Diego Elías conquista Egipto: Derrotó al número uno del mundo y se corona campeón de squash

Triunfo mundial. Diego Elías volvió a demostrar su jerarquía en el squash internacional al consagrarse campeón del Egyptian Squash Open 2026, tras vencer en una emocionante final por 3-2 al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo. El peruano se impuso en un encuentro de 79 minutos disputado en Giza, Egipto, y sumó un nuevo logro a su destacada trayectoria deportiva.

Luego de ceder el primer parcial, Elías remontó el marcador y selló la victoria con parciales de 5-11, 11-5, 11-6, 7-11 y 11-6, imponiéndose ante el mejor jugador del ranking mundial en una final de alto nivel.

Diego Elías forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que acompaña a deportistas nacionales de alto rendimiento en su preparación y camino hacia los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Su consagración en Egipto reafirma su presencia entre las principales figuras del squash mundial y se proyecta para buscar el podio en Lima 2027.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó a Diego Elías por este importante triunfo internacional y destacó su esfuerzo, disciplina y compromiso, que lo consolidan entre las principales figuras del squash mundial y llenan de orgullo al Perú.