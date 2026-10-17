Preocupación por el 'Dibu' Martínez: fue retirado en camilla e inmovilizado tras fuerte golpe en la cabeza

El arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez encendió las alarmas tras sufrir un fuerte choque con su compañero de equipo, el defensor Jarrad Branthwaite, durante el partido disputado entre Everton y Chelsea en el estadio Hill Dickinson de Liverpool.

Dicho incidente ocurrió a los 66 minutos de juego tras una salida del portero para despejar un centro a balón parado, lo que obligó a detener las acciones mientras los servicios de asistencia médica ingresaban al campo ante la conmoción de los presentes, según reportó ESPN.

Tras el choque dentro del área, Martínez permaneció inmóvil sobre el terreno de juego luego de mover uno de sus brazos, generando instantes de angustia entre los futbolistas y los aficionados. Por su parte, Branthwaite también requirió atención sanitaria en la cancha a raíz del impacto, aunque logró restablecerse y continuar en el compromiso. La asistencia médica sobre el césped para el golero de la selección argentina se extendió por más de ocho minutos.

Traslado y evaluación de lesiones

En el minuto 75 del encuentro, el guardameta fue retirado del terreno de juego en camilla, inmovilizado completamente y portando un collarín cervical para salvaguardar su integridad física. Durante la evacuación del estadio, se constató que el deportista se encontraba consciente y realizaba movimientos con las manos mientras era conducido a un centro especializado para practicarse una evaluación médica minuciosa.

El futbolista permanece bajo cuidado del personal sanitario para establecer la gravedad de los traumatismos derivados de la colisión en la liga inglesa. Por el momento, el estado de salud del arquero se encuentra sujeto a los exámenes correspondientes, manteniéndose la expectativa por la emisión de un parte médico o pronunciamiento oficial del club.