Oro y bronce para Perú en el Sudamericano de Atletismo U23

El atletismo peruano tuvo un destacado inicio en el Campeonato Sudamericano de Atletismo U23, que se desarrolla del 16 al 18 de octubre en Argentina. Anita Poma conquistó la medalla de oro y Luz Arias obtuvo el bronce en los 1500 metros planos, logrando las primeras dos preseas para el Perú en el certamen.

Anita Poma se consagró campeona sudamericana al completar la prueba en 4 minutos, 19 segundos y 91 centésimas (4:19.91). La argentina Valentina Velardez se quedó con la medalla de plata, con un tiempo de 4:22.40, mientras que la peruana, Luz Arias, completó el podio al registrar 4:24.81, confirmando la presencia nacional entre las mejores de la competencia.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó a ambas deportistas por sus resultados y por representar al país en el escenario internacional, destacando el esfuerzo y la preparación que acompañan su camino hacia nuevos desafíos deportivos.

El respaldo del IPD al atletismo nacional se concreta mediante las subvenciones económicas destinadas a la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, así como a través de los programas de apoyo al deportista y las condiciones de preparación y acompañamiento para el alto rendimiento. En esta competencia, 13 integrantes de la delegación peruana forman parte de los programas de apoyo del IPD, que contribuyen a su desarrollo deportivo.

El Campeonato Sudamericano se realiza en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y reúne a cerca de 450 atletas de 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Perú, Surinam, Guyana y Panamá. El trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo continúa contribuyendo a la preparación de los deportistas nacionales y a su participación en competencias internacionales.