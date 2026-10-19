Universitario quiere el tetracampeonato: cremas golearon 4-1 a Alianza Atlético en Trujillo

Los merengues lograron el triunfo gracias a los goles de Andy Polo y Alex Valera, además de dos autogoles.

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está al rojo vivo. En condición de visitante, en el estadio Mansiche de Trujillo, Universitario goleó 4-1 a Alianza Atlético y se metió en la pelea por el primer lugar del certamen. Con esta victoria, los cremas sumaron 24 puntos.

MOMENTOS DESTACADOS DEL DUELO

Aunque el cotejo se presentaba complicado desde el inicio, los merengues pudieron abrir el marcador a los 15 minutos con un autogol del defensor Gastón Suárez, quien, en su afán de desviar un pase de Gianluca Lapadula, terminó enviando el balón a su propia portería.

Los actuales tricampeones del fútbol peruano no bajaron la intensidad y, a los 23 minutos, ampliaron la ventaja. Un centro de Edison Flores desde la zona izquierda del campo fue conectado por Andy Polo, quien, con un potente cabezazo, colocó el 2-0 en el marcador.

El equipo de Fabián Bustos buscó irse al descanso con una mayor ventaja y lo consiguió a los 45 minutos. Alex Valera fue el encargado de poner el 3-0 tras culminar una jugada personal.

Alianza Atlético intentó reaccionar al inicio del segundo tiempo y logró el descuento a los 56 minutos, luego de un disparo de pierna izquierda de Elian Muñoz que Diego Romero no pudo contener.

Con una ventaja de dos goles, los merengues consiguieron el 4-1 tras un contraataque comandado por Lisandro Alzugaray. Cuando este intentó dar un pase al ‘Tunche’ Rivera, el defensor José Luján terminó introduciendo el esférico en el arco custodiado por Steven Rivadeneyra.

Estos tres puntos mantienen a los merengues en la lucha por el ansiado tetracampeonato. Sin embargo, para conseguir el objetivo, deberán seguir por la senda de las victorias. Este sábado 24 de octubre, a las 7:30 p. m., recibirán a Juan Pablo II en el estadio Monumental, en un encuentro en el que no tendrán margen de error. ¿Podrán los cremas alcanzar el tetracampeonato a fin de año?