Cristiano Ronaldo es sancionado tras abandonar la concentración de Portugal sin autorización

El conflicto se produjo después de que Jorge Jesus no alineara a Ronaldo ante Noruega, encuentro en el que Portugal perdió por 2-1.

Tras abandonar la concentración de la selección de Portugal sin comunicarlo previamente, Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. La decisión fue anunciada por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El delantero dejó la concentración el pasado 30 de septiembre, luego de protagonizar un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus. El conflicto se produjo después de que el capitán portugués no fuera alineado en el encuentro frente a Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre, que terminó con una derrota de Portugal por 2-1.

Asimismo, el jugador indicó que su molestia se originó porque el entrenador le habría pedido calentar durante aproximadamente media hora, pero finalmente no lo hizo ingresar al campo.

¿POR QUÉ SANCIONARON A CRISTIANO RONALDO?

De acuerdo con el comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el futbolista no informó ni justificó previamente ante los responsables de la federación o de la selección su decisión de abandonar la concentración. Posteriormente, Ronaldo comunicó al presidente de la entidad, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado”.

La sanción contempla 30 días de suspensión y una multa económica de 255 euros. La medida se produce en medio de las diferencias entre el delantero y Jorge Jesus, cuyo manejo de la situación habría generado el malestar del capitán portugués.

CR7 PODRÍA VOLVER PARA LOS PRÓXIMOS COMPROMISOS

Por otro lado, Cristiano Ronaldo estaría disponible para los próximos compromisos de Portugal frente a Dinamarca y Gales, programados para los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente, en la Liga de las Naciones.