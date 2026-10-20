FIFA sancionó al entrenador de Egipto por sus protestas tras la eliminación ante Argentina en el Mundial

La FIFA sancionó al entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, a su hermano gemelo y director deportivo del equipo, Ibrahim Hassan, con tres partidos de suspensión a cada uno, mientras que al delantero Mostafa Zico le aplicó una medida de cinco encuentros.

La federación de fútbol de ese país (EFA) informó la decisión emitida por el Comité Disciplinario, originada a raíz de las duras declaraciones y gestos de protesta contra el arbitraje del francés François Letexier tras la eliminación de la escuadra africana en el Mundial 2026.

El incidente ocurrió tras el partido de octavos de final disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, donde la selección de Argentina remontó un 2-0 en contra para ganar 3-2. En la rueda de prensa posterior, Hossam Hassan denunció un trato "injusto" al sugerir que se buscaba mantener en competencia al equipo campeón del mundo, sumado a gestos confrontativos hacia el juez principal. Por su parte, Mostafa Zico aseveró en una entrevista que el torneo estaba "arreglado" y acusó al árbitro de perjudicar el desempeño de su país.

Impacto próximos partidos y posible apelación

Las medidas disciplinarias afectarán directamente la participación de los sancionados en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. Tanto Hossam como Ibrahim Hassan no podrán dirigir los duelos de noviembre ante Malawi ni el compromiso de marzo de 2027 frente a Angola. En el caso de Zico, la suspensión de cinco cotejos se extenderá hasta junio de 2027, lo que le impedirá estar presente en los cuatro encuentros restantes de la clasificación continental y en un choque internacional posterior.

Frente a esta resolución, la EFA confirmó la notificación pero abrió la vía para presentar un recurso de impugnación. "La EFA ha solicitado al Comité Disciplinario de la FIFA obtener las razones detalladas y los fundamentos de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlas y evaluar la posición legal, en preparación para iniciar los procedimientos de apelación de acuerdo con las normativas vigentes", comunicó el organismo rector del fútbol egipcio.