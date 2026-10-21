Alianza Lima prepara su plantel para 2027: nueve jugadores podrían dejar Matute

Paolo Guerrero es el nombre que más expectativa genera entre los hinchas, a la espera de una decisión sobre su continuidad.

Con miras a la temporada 2027, Alianza Lima ya inicia las planificaciones respecto a las nuevas incorporaciones y los vínculos laborales que terminan a fin de año.

Uno de los nombres que más hace ruido es el del delantero de 42 años, Paolo Guerrero, quien aún no ha manifestado sus deseos de retirarse del cuadro blanquiazul y a quien muchos hinchas esperan ver un año más en La Victoria.

JUGADORES QUE TERMINAN SU CONTRATO

Mientras el equipo sigue en la lucha por conseguir el campeonato nacional 2026, la directiva ya viene trabajando en la planificación del equipo para el 2027, donde hasta nueve futbolistas podrían dejar Matute.

Además de Paolo Guerrero, cuyo nombre es el que más resalta en esta lista, también se suman Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Cristian Neira, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Mateo Antoni, Jhoa Velásquez y Ángel de la Cruz.

EXPECTATIVAS POR PAOLO GUERRERO

Por otro lado, una de las interrogantes más grandes de los hinchas es sobre el futuro de Paolo Guerrero. Según los rumores, las posibilidades de que no continúe en el equipo son muy altas y el delantero espera dar la vuelta olímpica con el cuadro blanquiazul para tomar una decisión oficial sobre su futuro.