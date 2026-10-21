Perú suma medallas en el Sudamericano de Esgrima 2026 que se realiza en Colombia

La esgrima peruana sigue destacando a nivel internacional. Abraham Ariza y Mariana Soriano, integrantes del Porgrama de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, conquistaron medallas de bronce en el Campeonato Sudamericano de Esgrima 2026, que se desarrolla en Medellín, Colombia, del 19 al 24 de octubre.

En florete femenino, Soriano obtuvo el tercer lugar tras disputar las semifinales frente a la venezolana Natalia Machado. Por su parte, Ariza alcanzó el bronce en florete masculino, luego de caer por 15-7 ante el brasileño Luiz Foschini en la ronda semifinal.

Con estos resultados, la delegación peruana suma tres medallas en el torneo, incluyendo la presea de plata que logró Diego Ensley en la modalidad de espada. Los resultados reflejan el esfuerzo y la preparación de los esgrimistas nacionales para competir al más alto nivel.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó a la delegación por su desempeño y destacó el respaldo que brinda la institución a la Federación Deportiva Peruana de Esgrima mediante subvenciones económicas y programas de apoyo directo a los deportistas. Este acompañamiento contribuye a fortalecer su preparación y participación internacional con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

PAD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), brinda subvenciones económicas y respaldo técnico a los atletas de alto rendimiento para fortalecer su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales, como parte de la estrategia de desarrollo del deporte peruano.

Durante el 2026, el programa beneficia a más de 270 deportistas y reafirma el compromiso del IPD de generar las mejores condiciones para que los seleccionados nacionales lleguen en óptimo nivel competitivo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.