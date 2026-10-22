Con miras al Mundial 2030: Lionel Scaloni ya habría resuelto su contrato con la Selección Argentina

La continuidad de Lionel Scaloni estaría encaminada luego de los últimos amistosos de Argentina. Según reportes, el acuerdo económico ya estaría resuelto y su oficialización sería el siguiente paso.

Una de las interrogantes que sigue manteniendo en vilo a los fanáticos del fútbol y a la prensa en Argentina es la continuidad de Lionel Scaloni, el entrenador que, luego del Mundial 2026, no dejó en claro si firmaría su renovación.

El técnico que logró el campeonato mundial en Qatar 2022 decidió tomarse un tiempo para pensar las cosas luego de perder la final de la última Copa del Mundo frente a la selección española.

Asimismo, César Luis Merlo, periodista argentino experto en fichajes sudamericanos, informó por medio de su cuenta de X que el contrato de Scaloni ya estaría encaminado hacia una renovación con la selección argentina, con miras al Mundial 2030.

SCALONI SEGUIRÍA SIENDO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN

El periodista indicó que Scaloni sería el técnico de la selección argentina para el Mundial 2030 y que las negociaciones se encaminaron durante los últimos tres amistosos. Asimismo, las conversaciones con el presidente de la federación se habrían desarrollado de la mejor manera.

"En las últimas horas, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) cerró todos los detalles económicos con el representante de Lionel Scaloni. Es un hecho y va a seguir. Lo que falta es que firme y sea oficializado", indicó.