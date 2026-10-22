Piccolo Clemente logra su segundo título mundial ISA y asegura su pase a Lima 2027

A sus 44 años, el deportista volvió a destacar en el surf internacional al imponerse en la final ante representantes de Estados Unidos, Francia y Sudáfrica.

El surfista peruano Piccolo Clemente volvió a hacer historia al conquistar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship. A sus 44 años, el deportista nacional sumó un nuevo título internacional y reafirmó su vigencia entre los principales exponentes del longboard mundial.

El representante peruano ya había alcanzado la gloria en el campeonato de la Asociación Internacional de Surf (ISA) en 2019. Con esta nueva victoria, volvió a subir a lo más alto del podio y amplió su destacada trayectoria, que también incluye dos campeonatos de la World Surf League (WSL), obtenidos en 2013 y 2015.

SE IMPUSO EN LA FINAL DE LONGBOARD

En la definición del campeonato, el surfista peruano se enfrentó a tres competidores de distintas nacionalidades: el estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson.

Este triunfo representa su segundo título mundial en el circuito ISA, luego de su consagración en 2019. De esta manera, el deportista nacional volvió a destacar en una de las principales competencias internacionales de longboard.

APUNTA A LIMA 2027

Por otro lado, el deportista tendrá como siguiente objetivo su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo que representa una nueva oportunidad para competir ante los mejores exponentes del continente y defender los colores del Perú.