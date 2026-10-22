Balón de Oro 2026: todo lo que debes saber sobre la gala y la elección del ganador

La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre y está programada para las 3:00 p. m., hora peruana.

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una edición especial que conmemora los 70 años del prestigioso galardón, creado en 1956. La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium Theatre y está programada para las 3:00 p. m., hora peruana.

Entre los 30 nominados a la categoría masculina destacan Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, vigente ganador del premio. La lista también incluye a figuras como Erling Haaland, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Vitinha.

La ceremonia será presentada por el exfutbolista Thierry Henry y la conductora deportiva Kate Scott. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán reconocimientos al mejor talento joven, los mejores porteros, entrenadores y equipos de ambas categorías, así como al delantero del año y el Premio Sócrates, dedicado a iniciativas solidarias y causas sociales.

JURADO INTERNACIONAL

Los ganadores serán elegidos por un jurado internacional de periodistas especializados, que evaluará tres criterios principales: el rendimiento individual, los logros colectivos y los títulos obtenidos, además de la clase y el juego limpio. Cada integrante del jurado asignará puntos a diez futbolistas de una lista de 30 candidatos, y el jugador con la mayor puntuación total obtendrá el galardón.

La transmisión de la gala está prevista a través de ESPN, Disney+ y DAZN, según la información difundida sobre el evento.