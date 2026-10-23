Liga 1 confirma la resta de dos puntos a Sport Boys en el acumulado

La apelación del club chalaco fue declarada infundada y se confirmó la sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol. Sport Boys quedó con 34 puntos en la tabla acumulada.

Sport Boys recibió un nuevo golpe en el ámbito deportivo luego de que la Liga de Fútbol Profesional Peruana confirmara la resta de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. La decisión se conoció este viernes 23 de octubre, después de que se declarara infundado el recurso de apelación presentado por el club chalaco contra la sanción impuesta anteriormente.

Según la resolución, se rechazó el argumento del equipo rosado respecto a la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 a la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Asimismo, se ratificó la deducción de dos unidades establecida mediante la Resolución N.° 088-CL-FPF-2026, debido a que se mantienen los incumplimientos que configuran la tercera infracción al artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Esta medida modifica la situación de Sport Boys en la clasificación general del campeonato peruano. Pese a haber mejorado su rendimiento durante el Torneo Clausura y escalar a las primeras posiciones de la tabla, la institución del Callao quedó con 34 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. La sanción representa un nuevo obstáculo para el equipo en la recta final de la temporada.

PODRÍA ACUDIR AL TAS

Sin embargo, el club rosado aún tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia internacional a la que puede recurrir para intentar revertir la decisión y recuperar los puntos descontados. Por el momento, la deducción se mantiene vigente y Sport Boys deberá afrontar el cierre del campeonato con las 34 unidades registradas en la clasificación acumulada.