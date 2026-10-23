Vincent Kompany continuará en el hospital: Bayern Múnich entrenará con su cuerpo técnico

El entrenador del equipo alemán se descompensó mientras observaba un entrenamiento del equipo amateur y fue trasladado a un hospital para una evaluación médica exhaustiva.

El Bayern Múnich informó este viernes 23 de octubre sobre el estado de salud de su entrenador, Vincent Kompany, quien sufrió un desvanecimiento mientras observaba una sesión de entrenamiento del equipo amateur de la institución. Tras el incidente, el técnico belga recibió atención médica y fue trasladado a un hospital para someterse a una evaluación especializada.

A través de un comunicado oficial, el club alemán confirmó que el entrenador permanecerá bajo observación mientras se realizan los exámenes correspondientes. “Kompany está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica”, señaló la institución, sin precisar mayores detalles sobre las causas del episodio.

Ante esta situación, el Bayern Múnich anunció que los integrantes del cuerpo técnico del belga asumirán temporalmente las responsabilidades del primer equipo, tanto en los entrenamientos como en las actividades competitivas. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras el club espera conocer los resultados de las evaluaciones médicas y la evolución del entrenador.

BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA

Por su parte, Max Eberl, director general deportivo del Bayern, expresó el respaldo de la institución y aseguró que la recuperación del técnico es la prioridad. “La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad”, manifestó. Asimismo, indicó que el entrenador recibirá toda la atención médica necesaria y dispondrá del tiempo que requiera para recuperarse. Hasta el momento, el club no ha anunciado una fecha para su regreso a las actividades.