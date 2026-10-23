Fernando Muslera tras lograr la final con Estudiantes de La Plata: “El fútbol da revanchas”

El arquero uruguayo atajó tres penales en la definición ante Flamengo en el Maracaná y fue clave para la clasificación del equipo argentino a la final de la Copa Libertadores.

Fernando Muslera se convirtió en el héroe de Estudiantes de La Plata al atajar tres penales en la definición ante Flamengo y asegurar la clasificación del conjunto argentino a la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro de vuelta de las semifinales, disputado el jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, al igual que el partido de ida, pero el equipo argentino se impuso por 3-2 desde los doce pasos.

Tras la clasificación, el experimentado guardameta uruguayo, de 40 años, expresó su emoción y resaltó el valor de esta victoria en su carrera. “El fútbol, en definitiva, da revancha”, declaró al canal ESPN luego de ser elegido la figura del encuentro. Muslera también agradeció a sus compañeros, familiares y amigos por el apoyo recibido para alcanzar una nueva final continental con Estudiantes de la Plata.

La actuación del arquero representa una reivindicación tras las críticas que recibió por sus errores durante el Mundial 2026, que contribuyeron a la eliminación de Uruguay en la fase de grupos. Esta vez, Muslera demostró su experiencia frente a Flamengo y fue determinante al detener los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales, resultado que desató la celebración del conjunto argentino.

LA FINAL CONTRA PALMEIRAS

Ahora, Estudiantes se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre ante Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Muslera destacó la emoción que le genera regresar a su país para jugar un partido decisivo y manifestó su ilusión de conquistar el título continental. “Voy a cruzar el charco y a intentar darle una gran alegría a la afición de Estudiantes”, afirmó, aunque reconoció la jerarquía del rival brasileño.