Cristiano Ronaldo llega a los 982 goles y queda a 18 de la histórica marca de los mil

El delantero portugués anotó en la victoria por 3-1 del Al-Nassr frente al Al-Faisaly y continúa acercándose a una cifra histórica en el fútbol.

Cristiano Ronaldo continúa acercándose a los mil goles oficiales tras marcar su tanto número 982 en la victoria por 3-1 del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly, este viernes 23 de octubre. El delantero portugués aumentó la ventaja de su equipo a los 49 minutos con una definición de espalda, en un encuentro correspondiente al fútbol saudí. Con este registro, quedó a solo 18 anotaciones de alcanzar una cifra histórica en su carrera profesional.

El conjunto dirigido por el Al-Nassr se adelantó en el marcador a los cuatro minutos y amplió la diferencia con la anotación de su máxima figura en el inicio del segundo tiempo. Posteriormente, el Al-Faisaly descontó mediante Théo Bongonda, pero Ângelo Gabriel sentenció el triunfo visitante a diez minutos del final. Tras el encuentro, Ronaldo también llamó la atención al ceder el premio al mejor jugador del partido a su compañero Abdullah Al-Hamdan.

Con este nuevo gol, el atacante de 41 años suma cinco anotaciones en la presente temporada y acumula 982 tantos oficiales entre sus clubes y la selección de Portugal. Su registro incluye 451 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 134 con el Al-Nassr, 101 con la Juventus, 146 con Portugal y cinco con el Sporting de Lisboa, según el recuento difundido por ESPN.

TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO

La victoria significó, además, el tercer triunfo consecutivo del Al-Nassr, que alcanzó los 25 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, igualado con el líder, Al Qadisiya. Mientras su equipo pelea por los primeros puestos del campeonato, Cristiano Ronaldo mantiene la mira puesta en alcanzar los mil goles oficiales, una marca que ningún futbolista ha conseguido en la historia, de acuerdo con el registro citado por ESPN.