Liga 1 EN VIVO: partidos y tabla de posiciones de la fecha 13 del Torneo Clausura

Este viernes se dio inicio a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, etapa decisiva en la que los diversos clubes compiten por sumar los puntos necesarios para alcanzar el título nacional, asegurar cupos a torneos internacionales o alejarse de la zona de descenso.

La jornada abrió el último viernes 23 de octubre con victorias y empates disputados en provincias, marcando el inicio de un fin de semana con alta expectativa futbolística en el país. Entre los partidos disputados, FBC Melgar logró imponerse por 2-1 en condición de visitante frente a UTC, mientras que Atlético Grau y ADT sellaron un empate 1-1.

La fecha continuará con enfrentamientos de alto calibre, destacando la visita de Sporting Cristal a Cusco FC en el Estadio Garcilaso y el partido de Universitario recibiendo a Juan Pablo II en el estadio Monumental.

Programación y desarrollo del campeonato

El calendario del torneo continuará el domingo 25 de octubre con una serie de compromisos distribuidos a lo largo del día. La programación incluye los duelos entre Comerciantes Unidos y Cienciano, el desplazamiento de Alianza Lima para enfrentar a CD Moquegua, así como los cotejos entre Sport Boys frente a FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso ante Los Chankas.

Las distintas instituciones deportivas buscan afianzar sus posiciones en la tabla acumulada y del Clausura en esta fase avanzada del certamen peruano. Los seguidores del fútbol nacional pueden seguir los detalles actualizados del desarrollo de cada encuentro y la tabla de posiciones que a continuación presentamos.