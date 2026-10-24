Mary Luz Andía se corona campeona en la Media Maratón Lusatian Race Walking en Alemania

La atleta peruana Mary Luz Andía se coronó campeona en la prueba de media maratón marcha de la Lusatian Race Walking 2026, certamen celebrado este sábado 24 de octubre en la ciudad de Zittau, en Alemania.

La deportista cusqueña e integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) alcanzó el primer lugar del podio al registrar un tiempo de 1h 34min 29s, marca con la que superó por más de dos minutos a la representante de República Checa, Hana Černá (1h 36min 59s), y a la francesa Maële Biré-Heslouis (1h 39min 16s).

Asimismo, el tiempo cronometrado le permitió ubicarse en la undécima casilla de la clasificación general del torneo, el cual contabiliza conjuntamente a competidores de las categorías femenina y masculina dentro del circuito del World Athletics Race Walking Tour.

Más triunfos e impulso del IPD

A sus 25 años, el triunfo en territorio alemán se suma a un calendario anual donde Andía ganó la media maratón en el Campeonato Nacional de Marcha Atlética, además de obtener el segundo puesto en los 10 mil metros marcha del Campeonato Nacional de Atletismo, el Iberoamericano y el Continental Tour Challenger.

Desde el ámbito institucional, el IPD destacó que el trabajo articulado con la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, bajo la gestión de Óscar Fernández Cáceres, impulsa el desarrollo técnico de los deportistas nacionales con miras a los próximos desafíos internacionales y los Juegos Panamericanos Lima 2027.