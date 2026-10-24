Cusco FC venció a Sporting Cristal y complicó sus aspiraciones en la Liga 1

La derrota dejó a Sporting Cristal con 25 puntos, igualado con Melgar. Universitario, que tiene pendiente su partido de la jornada, podría acercarse al primer lugar si gana.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Sporting Cristal cayó por 3-1 ante Cusco FC y dejó escapar una oportunidad importante de acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones.

El conjunto cusqueño consiguió la victoria gracias a un doblete de Facundo Callejo, quien anotó a los 9 y 42 minutos del encuentro. Posteriormente, Aldair Fuentes amplió la ventaja a los 74', mientras que Martín Távara descontó para Cristal a los 87'.

SPORT HUANCAYO SE MANTIENE LIDER DEL CLAUSURA

Sport Huancayo continúa en la cima de la tabla con 28 puntos, mientras que Cristal le sigue con 24 puntos al igual que Melgar y Universitario de Deportes. La derrota de los rimenses le permite al conjunto huancaíno conservar una ventaja en la clasificación, a la espera de los resultados de las siguientes jornadas.

Por otro lado, el conjunto celeste deberá sumar en sus siguientes compromisos y esperar que el líder deje puntos en el camino. La lucha por la cima continúa abierta, con Sport Huancayo, Sporting Cristal, Melgar y Universitario separados por pocos puntos.