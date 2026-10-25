Universitario venció 3-0 a Juan Pablo II y sigue en la pelea por el Clausura

El equipo merengue resolvió el partido en el segundo tiempo con tres anotaciones y mantiene sus aspiraciones de conquistar el Torneo Clausura 2026.

En un contundente partido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes consiguió una victoria por 3-0 ante Juan Pablo II en el estadio Monumental. El conjunto crema resolvió el encuentro en el segundo tiempo.

Con estas tres anotaciones que hicieron desatar la celebración de sus hinchas, el cuadro crema sigue por la lucha del campeonato estando a solo un punto del líder de la tabla Sport Huancayo.

SENTENCIARON EL PARTIDO EN EL SEGUNDO TIEMPO

El primer gol llegó a los 60 minutos, cuando Edison Flores ejecutó un espectacular tiro libre que terminó en el fondo de la portería rival. El popular ‘Orejas’ rompió la igualdad y le dio la ventaja al equipo merengue.

Cinco minutos después, Gianluca Lapadula amplió la diferencia con un potente remate de derecha. Finalmente, Lisandro Alzugaray sentenció el encuentro a los 86 minutos, sellando una victoria que mantiene a Universitario en la pelea por el título del Clausura.