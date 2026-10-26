Alianza Lima publica video del gol que generó reclamos de CD Moquegua

Tras la victoria como visitante, el delantero argentino destacó el esfuerzo colectivo y la importancia de sumar tres puntos en el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima consiguió una importante victoria por 1-0 ante CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputó el último domingo en el estadio 25 de Noviembre y se definió en los minutos finales.

El único tanto del compromiso llegó a los 87 minutos, cuando Alan Cantero marcó de cabeza y le dio los tres puntos al conjunto blanquiazul. Sin embargo, la anotación generó polémica, debido a que desde el equipo local reclamaron que el balón no habría cruzado completamente la línea de meta.

Tras el encuentro, Alianza Lima publicó un video en sus redes sociales oficiales con imágenes desde otro ángulo de la jugada. La publicación buscó mostrar la acción que terminó en gol y reavivó el debate sobre la decisión arbitral.

ALIANZA LIMA COMPARTE IMÁGENES DEL GOL DE CANTERO

A través de sus cuentas oficiales, el conjunto íntimo publicó un video acompañado el video con el mensaje: “Desde otro ángulo” y se observa la acción en la que Cantero conectó de cabeza tras un centro y el arquero Carlos Grados intentó evitar que el balón ingresara por completo al arco.

Asimismo, la jugada fue revisada mediante el VAR y el gol terminó siendo validado, lo que provocó reclamos desde la tienda de CD Moquegua, que cuestionó si la pelota había superado completamente la línea de meta.

ALAN CANTERO SE PRONUNCIÓ

Por otro lado, el delantero argentino se refirió a la jugada que definió el partido y destacó la importancia del resultado conseguido como visitante. “Cuando tiran el centro, cabeceé; después no sé qué pasó. Lo importante es que fue gol y sirvió para que Alianza Lima gane. Nosotros veníamos acá a ganar, un partido muy difícil con un rival que acá ya se hace muy fuerte”, manifestó.