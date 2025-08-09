¡Orgullo peruano! Selección Sub-15 clasifica a los 16avos de final del Mundial de Bakú

La ronda de 16avos de final está programada para el 28 de octubre, y la selección peruana espera conocer a su próximo rival.

La Selección Peruana Sub-15 clasificó a los 16avos de final, alcanzando el primer lugar de su grupo con 13 puntos en el Mundial Sub-15 y Festival 2026, que se desarrolla en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

La Bicolor viene mostrando una buena presentación en su categoría gracias a los triunfos frente a Mali, a quien derrotó por un marcador de 2-1, y Mongolia, a la que venció por 1-0.

BUENA ACTUACIÓN DE LA BICOLOR

En el primer compromiso, la selección sub 15 derrotó al conjunto africano con un doblete de Dayro Maldonado. En el siguiente partido el gol de la victoria contra Mongolia lo hizo Jeanfranco Trujillo.

Por otro lado, la ronda de 16avos de final se jugará este 28 de octubre, por lo que la selección aún está a la espera de conocer a su próximo rival.