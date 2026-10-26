Portal del Balón de Oro genera confusión tras anunciar a tres posibles vencedores

El portal oficial del Balón de Oro 2026, generó desconcierto tras publicar tres artículos que presentaban a distintos futbolistas como los ganadores del premio, esto a tan solo pocas horas de la ceremonia en el London Palladium.
Las publicaciones mencionaban al delantero inglés Harry Kane, al atacante francés Kylian Mbappé y al joven español Lamine Yamal, tres figuras que aparecían como supuestos vencedores en diferentes textos de la plataforma.
WEB DEL BALÓN DE ORO PUBLICA A TRES SUPUESTOS GANADORES
La falla en el portal oficial involucró directamente a los tres futbolistas mencionados. Cada artículo presentaba argumentos sobre una hipotética victoria, lo que generó confusión a pocas horas del inicio de la gala.
Uno de los textos estaba dedicado a Harry Kane y llevaba el titular: "Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: Estos son sus mejores y más significativos goles de una temporada con 61 tantos". dando como ganador al delantero del Bayern Múnich.
MBAPPE Y YAMAL TAMBIÉN APARECIERON
Por otro lado, también se presentaba a Kylian Mbappé como ganador y resaltaba su regularidad al máximo nivel. Además también se menciona a Lamine Yamal destacaba el supuesto récord que establecería al convertirse en el futbolista más joven en conquistar el galardón.