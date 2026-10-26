Portal del Balón de Oro genera confusión tras anunciar a tres posibles vencedores

La publicación de tres textos con distintos supuestos ganadores generó desconcierto antes de la gala del Balón de Oro 2026.

El portal oficial del Balón de Oro 2026, generó desconcierto tras publicar tres artículos que presentaban a distintos futbolistas como los ganadores del premio, esto a tan solo pocas horas de la ceremonia en el London Palladium.

Las publicaciones mencionaban al delantero inglés Harry Kane, al atacante francés Kylian Mbappé y al joven español Lamine Yamal, tres figuras que aparecían como supuestos vencedores en diferentes textos de la plataforma.

WEB DEL BALÓN DE ORO PUBLICA A TRES SUPUESTOS GANADORES

La falla en el portal oficial involucró directamente a los tres futbolistas mencionados. Cada artículo presentaba argumentos sobre una hipotética victoria, lo que generó confusión a pocas horas del inicio de la gala.

Uno de los textos estaba dedicado a Harry Kane y llevaba el titular: "Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: Estos son sus mejores y más significativos goles de una temporada con 61 tantos". dando como ganador al delantero del Bayern Múnich.

MBAPPE Y YAMAL TAMBIÉN APARECIERON

Por otro lado, también se presentaba a Kylian Mbappé como ganador y resaltaba su regularidad al máximo nivel. Además también se menciona a Lamine Yamal destacaba el supuesto récord que establecería al convertirse en el futbolista más joven en conquistar el galardón.