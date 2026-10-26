Perú clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 15 en Azerbaiyán

La Selección Peruana Sub 15 aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo organizado por la FIFA tras vencer a Mali y Mongolia.

La Selección Peruana Sub 15 clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 15 y Festival FIFA 2026, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. El combinado nacional logró ubicarse en el primer lugar del Grupo O con 13 puntos, consolidando su participación en el certamen internacional juvenil.

El equipo peruano consiguió su clasificación gracias a sus victorias frente a Mali y Mongolia. Ante el conjunto africano se impuso por 2-1, con un doblete de Dayro Maldonado, mientras que frente a la selección asiática ganó por 1-0, con un tanto de Jeanfranco Trujillo.

Durante la fase de grupos, Perú también empató 2-2 con Bielorrusia y consiguió contundentes victorias frente a Papúa Nueva Guinea, por 12-0, y Botsuana, por 2-0. Estos resultados le permitieron mantenerse en carrera y avanzar a la siguiente etapa de la competición, en la que buscará continuar destacando frente a otras selecciones juveniles.

ESPERA A SU PRÓXIMO RIVAL

La ronda de 16avos de final está programada para el miércoles 28 de octubre, y la Selección Peruana se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival. El torneo se disputa en formato de fútbol 8, con dos tiempos de 20 minutos y sustituciones ilimitadas. La competición contempla seis niveles y busca garantizar que los jóvenes futbolistas disputen varios encuentros internacionales.