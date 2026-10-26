Harry Kane conquista su primer Balón de Oro

Harry Kane conquistó este lunes 26 de octubre su primer Balón de Oro 2026, tras imponerse en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El delantero inglés, figura del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra, recibió el máximo reconocimiento individual del fútbol luego de una destacada temporada en la que anotó 73 goles en 65 partidos. Además, fue premiado como el mejor goleador del año.

En la categoría femenina, Alexia Putellas obtuvo su tercer Balón de Oro y volvió a destacar entre las mejores futbolistas del mundo. La jugadora española, de 32 años, igualó el registro de su excompañera del Barcelona, Aitana Bonmatí. Asimismo, Vicky López recibió el premio a la mejor futbolista joven, mientras que Lamine Yamal consiguió por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven de la temporada.

La ceremonia también reconoció el trabajo de los entrenadores españoles. Luis de la Fuente fue elegido mejor técnico masculino tras conquistar el Mundial con la selección española, mientras que Pere Romeu obtuvo el galardón en la categoría femenina por su desempeño al frente del Barcelona. En los premios a los mejores porteros, Unai Simón fue distinguido en la categoría masculina y Cata Coll en la femenina.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Otros reconocimientos destacaron el desempeño de clubes y futbolistas durante la temporada. El París Saint-Germain fue elegido mejor equipo masculino, mientras que el Barcelona recibió el premio al mejor club femenino. Por su parte, Bukayo Saka obtuvo el Premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria y social de los futbolistas. Los resultados de la gala consolidaron el protagonismo de España en varias de las principales categorías del Balón de Oro 2026.