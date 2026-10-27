Mbappé en medio de la polémica: Empresas chinas rompen contratos con el futbolista

Una broma que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en una controversia internacional. El Gobierno de China rechazó este martes 27 de octubre las declaraciones atribuidas a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sobre un meme que superpone su rostro al del exlíder chino Mao Zedong.La polémica provocó una reacción de las autoridades, la ruptura de acuerdos publicitarios y la suspensión de retransmisiones deportivas en el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtió durante una rueda de prensa que las palabras y acciones que «hieren los sentimientos del pueblo chino» serán rechazadas por todos los sectores de la sociedad. Sus declaraciones surgieron después de que circulara un video en el que Mbappé aparentemente comentaba cuál era su meme favorito, haciendo referencia a una imagen en la que aparece caracterizado como un dirigente chino.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

Durante una entrevista difundida en redes sociales, el futbolista francés señaló que uno de los memes que más le había causado gracia mostraba su rostro colocado sobre el cuerpo de quien describió como un «dictador chino». Aunque Mbappé no mencionó directamente a Mao Zedong, los usuarios relacionaron sus palabras con un montaje viral del antiguo dirigente. La agencia AFP indicó que no había podido verificar de manera independiente la autenticidad del video.

Empresas chinas rompen contratos con Mbappé y CCTV suspende LaLiga

Las consecuencias no tardaron en llegar. Dongpeng Beverage Group, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus relaciones comerciales con Kylian Mbappé, manifestando su rechazo a cualquier comportamiento que consideren ofensivo para el pueblo chino. Los comunicados difundidos en plataformas digitales como Weibo generaron una amplia repercusión y colocaron la controversia entre los temas más comentados del país.

La polémica también alcanzó a las transmisiones deportivas. La televisión estatal china CCTV suspendió la emisión de partidos de LaLiga española y retiró anuncios y videos relacionados con el delantero del Real Madrid. Estas medidas se producen en un país donde las representaciones satíricas de antiguos dirigentes comunistas son especialmente sensibles y pueden estar sujetas a restricciones legales, como las disposiciones contra la difamación de héroes y mártires.