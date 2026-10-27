Kylian Mbappé se disculpa con el pueblo chino tras generar polémica por sus declaraciones

A través de un comunicado en redes sociales, el futbolista expresó su arrepentimiento y reiteró el respeto que siente por el pueblo chino y su historia.

Tras haber dado unas declaraciones en una entrevista que generaron molestia e indignación al pueblo chino, Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, ofreció disculpas al pueblo chino a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El futbolista reconoció que sus palabras fueron desafortunadas y que pudieron herir la sensibilidad de numerosas personas en China y de la comunidad china en otras partes del mundo.

MBAPPÉ RECONOCE SU ERROR Y EXPRESA RESPETO POR CHINA

Asimismo el delantero pidió disculpas para quienes se sintieron afectados por sus declaraciones. “En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo”, señaló.

También recalcó el respeto que siente por el pueblo asiatico que se ha visto involucrado en esta controversia. “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, añadió.