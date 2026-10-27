Liga 1 2026: conoce las fechas tentativas de los playoffs y la gran final

La final de ida está prevista para el 8 de diciembre y la revancha para el 13 del mismo mes, siempre que el título se defina mediante playoffs.

A poco de culminar la temporada 2026 de la Liga 1 los equipos que pelean por el título nacional ya cuentan con un calendario tentativo para definir al campeón del fútbol peruano.

La organización contempla dos escenarios: una definición con semifinales y final, o una final directa entre dos clubes, todo esto depende los resultados del Torneo Clausura y de las posiciones finales en la tabla acumulada.

Según el calendario, establece que la definición del campeonato podría extenderse hasta el 13 de diciembre, en caso de disputarse las semifinales y la final. Sin embargo, si corresponde una final directa, los encuentros se jugarían entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

¿CUÁNDO SE JUGARÍAN LOS PLAYOFFS DE LA LIGA 1 2026?

Si la definición del título requiere semifinales, los partidos de ida están programados para el 28 o 29 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarían el 3 o 4 de diciembre.

La final de ida se jugaría el 8 de diciembre y el partido de vuelta, que definirá al campeón nacional, está previsto para el 13 de diciembre. Estas fechas corresponden al calendario tentativo y estarán sujetas a las condiciones de clasificación al cierre del Clausura.

¿QUÉ FECHAS TENDRÁ UNA FINAL DIRECTA?

Por otro lado, también contempla la posibilidad de que el título se defina directamente entre dos equipos, sin necesidad de disputar las semifinales. De concretarse este escenario, el primer encuentro de la final se jugaría el 29 de noviembre y la revancha está programada para el 6 de diciembre. Asimismo, el equipo que termine en el primer lugar de la tabla acumulada tendrá la condición de local en el partido de vuelta.