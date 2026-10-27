Ignacio Buse cayó en el ATP 500 de Viena pese a ganar el primer set por 6-0

Lo que parecía una victoria segura terminó convirtiéndose en una amarga despedida. El tenista peruano Ignacio Buse quedó eliminado del ATP 500 de Viena 2026, este martes 27 de octubre, tras caer ante el francés Adrian Mannarino por 6-0, 5-7 y 4-6 en la primera ronda del Erste Bank Open. Pese a comenzar con un contundente dominio, el número 32 del ranking ATP no logró sostener su ventaja y se despidió del certamen sin alcanzar los octavos de final.

INESPERADA REMONTADA

El encuentro, disputado en la cancha Glaubandich Court, comenzó de manera arrolladora para Buse, quien se adjudicó el primer set por 6-0 sin permitir que su rival ganara un solo juego. Sin embargo, Mannarino, ubicado en el puesto 73 del mundo, recuperó terreno en el segundo parcial y consiguió imponerse por 7-5, llevando la definición a un tercer set que terminó ganando por 6-4.

Aunque el resultado favoreció al francés, las estadísticas revelaron una sorprendente diferencia a favor del peruano. Buse registró nueve saques directos frente a dos de Mannarino, alcanzó un 68 % de primeros servicios y acumuló 89 puntos ganados contra 83 de su adversario. Incluso consiguió más juegos en el total del partido (15 frente a 13), pero la distribución de los puntos decisivos terminó inclinando el marcador hacia el tenista europeo.

BUSE NO PUDO REPETIR SU VICTORIA ANTE MANNARINO EN MADRID

El enfrentamiento tenía un antecedente favorable para la primera raqueta nacional. El pasado 22 de abril, Ignacio Buse derrotó a Adrian Mannarino por 6-4 y 6-2 en el Masters 1000 de Madrid, consiguiendo su primera victoria en un torneo de esa categoría. Esta vez, el francés de 38 años aprovechó su experiencia sobre pista dura bajo techo para revertir el marcador y tomarse la revancha en Viena.

Con esta eliminación, Buse suma otro resultado adverso en la recta final de la temporada 2026, después de sus participaciones en los torneos de Pekín y Shanghái. A sus 22 años, el peruano se mantiene entre los 40 mejores tenistas del mundo y afronta sus próximas competencias con el reto de recuperar regularidad en el circuito ATP, tras una presentación en Austria en la que sus números fueron superiores a los de su rival, pero no bastaron para conseguir la clasificación.