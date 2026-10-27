Sport Huancayo cayó 2-0 ante Juan Pablo II y puso en riesgo el liderato del clausura

El ‘Rojo Matador’ perdió en su visita a Chongoyape y puso fin a una racha de siete victorias consecutivas. El resultado deja en suspenso su posición en la cima de la tabla.

Sport Huancayo sufrió una derrota por 2-0 frente a Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Richard Pellejero no pudo prolongar su buen momento en el campeonato y dejó en suspenso el liderato, luego de encadenar siete triunfos consecutivos.

El conjunto huancaíno no encontró precisión en la tenencia del balón y tuvo dificultades para controlar las acciones del encuentro. Por su parte, Juan Pablo II aprovechó su condición de local para generar situaciones de peligro y complicar al equipo visitante, cuya portería estuvo defendida por Ángel Zamudio.

La caída representa un freno para Sport Huancayo, que llegaba al compromiso tras golear por 4-1 a Alianza Atlético. En contraste, Juan Pablo II buscaba recuperarse luego de perder por 3-0 ante Universitario de Deportes, por lo que el triunfo le permitió dejar atrás ese resultado adverso.

DEPENDE DE OTROS RESULTADOS

Con esta derrota, el ‘Rojo Matador’ deberá estar atento a los resultados de sus competidores para conocer cómo queda su posición en la clasificación del Torneo Clausura. El campeonato entra en una etapa decisiva, en la que cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos en la recta final de la temporada.