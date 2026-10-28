¡Se acabó el sueño mundialista! Perú Sub-15 cae ante Italia por penales y queda eliminado

La Bicolor compitió de igual a igual frente al conjunto italiano, pero no logró imponerse en la definición desde los doce pasos.

Y llegó el final. La selección peruana Sub-15 cayó este miércoles ante su similar de Italia por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-15 2026 y Festival , torneo que se disputa en Azerbaiyán.

La Bicolor protagonizó un buen encuentro y compitió de igual a igual frente al conjunto europeo, al que logró empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, la definición tuvo que resolverse desde el punto de penal, donde el equipo peruano perdió por 4-3 y quedó eliminado del certamen.

FIN DEL SUEÑO

Con este resultado, la selección peruana Sub-15 pone fin a sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, pese a la eliminación, el equipo nacional continuará disputando encuentros en el Nivel A de la Copa Mundial y Festival Sub-15.