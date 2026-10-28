¡Preocupación en CD Moquegua! Jugadores reciben mensajes anónimos tras derrota ante Alianza Lima

La institución anunció que adoptará medidas legales para identificar a los responsables y reafirmó su compromiso con el juego limpio y la integridad deportiva.

Tras la derrota de CD Moquegua por 1-0 ante Alianza Lima, en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, la polémica continúa tanto dentro como fuera del campo. El conjunto blanquiazul se quedó con la victoria gracias a un gol que generó controversia y cuya validez tuvo que ser revisada por el VAR.

Sin embargo, las repercusiones del encuentro no terminaron con el pitazo final. En las últimas horas, algunos jugadores de CD Moquegua habrían recibido mensajes anónimos, situación que ha generado preocupación en el entorno del equipo.

"Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública que a tomado conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos", indicaron.

TOMAR ACCIONES

Ante esta situación, el club indicó que tomarán las acciones correspondientes ante cualquier medida que los afecte. "Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad deportiva, el juego limpio y el respeto por la competencia. Nuestra institución defenderá siempre los valores del fútbol y actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera atentar contra nuestra institución", manifestaron.

Asimismo, la institución señaló que tomará las medidas legales correspondientes y reafirmó su compromiso de defender la integridad de sus jugadores y de la propia entidad. "Adoptaremos las medidas legales correspondientes y pondremos los hechos en conocimiento de las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos. Club Deportivo Moquegua defenderá siempre la transparencia, la dignidad deportiva y el respeto por nuestra camiseta".