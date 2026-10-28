Open Internacional de Natación Artística 2026 se realizará en el Centro Acuático de la Videna

Con la participación de más de 120 deportistas de 8 países de América, se realizará el Open Internacional de Natación Artística Lima 2026, que contará con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y se disputará del domingo 1 hasta el miércoles 4 de noviembre, en el Centro Acuático de la Videna.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó a la Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos (FDNDA) por volver a albergar un torneo internacional en esta modalidad, lo cual colocará una vez más a nuestro país en los ojos del mundo.

Vale destacar que, en 2024, el Perú fue sede del Mundial Junior de Natación Artística, donde el seleccionado nacional, en la modalidad por equipos, se ubicó entre los diez mejores del torneo.

Este año, el Open de Lima tendrá en competencia a 12 equipos, de damas y varones, de 8 países americanos, entre los que figuran: Aruba, Canadá, Chile, Costa Rica, Islas Caimán, Panamá, Uruguay y Perú.

Las categorías serán: infantiles, juveniles y juniors, quienes intervendrán en las modalidades de “solos” y “duetos”, libre y técnico, y “equipos”, libre, técnico, combo y acrobático.

De esta forma, el trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos permite la participación de nuestros deportistas en importantes certámenes mundiales, como parte de su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.