Mítico Estadio Nacional cumple 74 años como símbolo de las grandes gestas del deporte peruano

El mítico Estadio Nacional está de aniversario. Este martes 27 de octubre cumple 74 años desde su inauguración y, bajo la administración de la actual gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), reafirma su lugar como el escenario más emblemático del país, donde generaciones de deportistas han escrito páginas inolvidables de la historia deportiva nacional.

Conocido como la “casa de la selección” y el “Coloso de José Díaz”, el recinto abrió sus puertas con estructuras de concreto el 27 de octubre de 1952, durante el gobierno del entonces presidente Manuel A. Odría, en reemplazo del antiguo Stadium, que contaba con tribunas de madera donadas por el Gobierno inglés. Desde entonces, se convirtió en testigo privilegiado de las emociones, los triunfos y los desafíos del deporte peruano.

A lo largo de su historia, el Estadio Nacional ha recibido a destacadas figuras del deporte mundial, como los futbolistas Pelé, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, así como el legendario boxeador Muhammad Ali, quienes dejaron su huella en el primer escenario deportivo del Perú.

ESCENARIO DE GRANDES EMOCIONES

Uno de los capítulos recientes e inolvidables se vivió en noviembre de 2017, cuando la selección peruana de fútbol venció por 2-0 a Nueva Zelanda y aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018, después de 36 años de ausencia en la máxima cita del balompié mundial.

También fue escenario del multitudinario recibimiento a las integrantes de la selección peruana de vóley, que lograron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, tras perder por 3 sets a 2 ante la Unión Soviética en una vibrante final.

Otro de los momentos más recordados por los hinchas peruanos ocurrió el 17 de mayo de 1959, cuando la selección nacional de fútbol derrotó por 4-1 a Inglaterra ante una asistencia histórica de 50 306 espectadores.

Asimismo, sus instalaciones fueron escenario de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. También han acogido importantes competiciones nacionales e internacionales, entre ellas partidos de la Liga 1, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las eliminatorias mundialistas.

MODERNIDAD Y RECONOCIMIENTO A LAS GLORIAS DEPORTIVAS

Actualmente cuenta con capacidad para 43 661 espectadores en sus cuatro tribunas y aproximadamente 3500 personas en los palcos.

En sus instalaciones también funcionan oficinas del IPD y sedes de federaciones deportivas nacionales, como las de boxeo, tenis de mesa, bádminton y billar.

Otro de sus espacios emblemáticos es el Museo Olímpico, que rinde homenaje a la historia del deporte mundial y a los logros de los atletas peruanos. Allí se conservan fotografías, afiches, medallas, piezas de filatelia deportiva y objetos históricos que permiten conocer el legado de quienes defendieron los colores nacionales.

En su frontis, el Estadio Nacional alberga los nombres de deportistas distinguidos con los Laureles Deportivos, la máxima recompensa honorífica que otorga el Estado peruano a quienes alcanzan logros sobresalientes en el ámbito deportivo internacional.