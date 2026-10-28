Técnico de Sport Huancayo sobre arbitraje en el partido ante Juan Pablo II: “Ya hicieron el mandado”

Sport Huancayo cayó por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, y quedó expuesto a perder el primer lugar de la tabla. Tras el encuentro, el entrenador Richard Pellejero expresó su indignación por el arbitraje de Bruno Pérez, al considerar que algunas decisiones perjudicaron a su equipo durante el compromiso.

Uno de los principales reclamos del técnico estuvo relacionado con una acción protagonizada por Jack Carhuallanqui, quien, según la posición de Sport Huancayo, debió ser expulsado por una fuerte entrada. Durante el partido, Pellejero cuestionó al árbitro y manifestó su malestar por las decisiones adoptadas en el campo. “No tienen vergüenza después. Cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decir. Tienes que cobrar lo que tienes que cobrar”, expresó, según el audio de la transmisión de L1 Max.

La molestia del estratega continuó con críticas al arbitraje del fútbol peruano y al uso del VAR. “Basta de mandados. Ya está. Ya hicieron el mandado”, reclamó Pellejero, quien también pidió que los árbitros revisen su propio desempeño antes de evaluar las intervenciones del videoarbitraje. “Es lamentable. Por eso no crece el fútbol acá. Un desastre son”, añadió, dejando en evidencia su disconformidad con lo ocurrido durante el encuentro.

¿CÓMO VA EN LA TABLA?

Pese a la derrota, Sport Huancayo se mantiene con 28 puntos en la cima del Torneo Clausura, aunque podría perder el liderato si Deportivo Garcilaso vence a Alianza Atlético en Sullana. El resultado ante Juan Pablo II complica las aspiraciones del conjunto huancaíno en la recta decisiva del campeonato, mientras las declaraciones de Pellegrero ponen el foco en las decisiones arbitrales que marcaron el partido.