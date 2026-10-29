Cienciano renueva a Carlos Garcés para la temporada 2027 de la Liga 1

El atacante llega a la renovación tras marcar un triplete en la victoria frente a Atlético Grau, en su última presentación con el equipo.

Con miras a la temporada 2027 de la Liga 1, Cienciano aseguró la continuidad de uno de sus jugadores más destacados del año. Se trata del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, quien en su último partido anotó un triplete en la victoria de su equipo frente a Atlético Grau.

La renovación del contrato del atacante fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del club cusqueño. "¡Seguimos juntos! Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta", indicaron.

FELIZ DE SEGUIR EN CIENCIANO

Después de haberse hecho el anuncio, el delantero manifestó su felicidad de seguir en el “Papá”. "Estoy feliz de continuar marcando con esta camiseta. Le agradezco al club que me abrió las puertas. La gente me apoyó desde el primer día", declaró a Liga 1 Max.

Por otro lado, esta noticia genera entusiasmo entre los hinchas de Cienciano, ya que se trata de un jugador que ha destacado durante la temporada al registrar 18 goles, consolidándose como uno de los máximos anotadores del torneo.