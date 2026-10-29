Stan Wawrinka se despide del tenis profesional: Federer, Djokovic y Alcaraz le rinden homenaje

El tenis mundial vivió uno de sus momentos más emotivos con la despedida definitiva de Stan Wawrinka, quien puso fin a su carrera profesional el último martes 27 de octubre, a los 41 años, en el Swiss Indoors de Basilea, Suiza. Tras su último encuentro, figuras como Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray y Carlos Alcaraz participaron en un video homenaje difundido en el entorno del ATP Tour, en el que destacaron el legado del exnúmero tres del mundo y sus más de dos décadas de trayectoria.

La despedida se produjo después de que Wawrinka cayera por 7-5 y 7-6 (2) ante el checo Jiri Lehecka, en un encuentro que marcó el cierre de su carrera profesional. El suizo conquistó 16 títulos ATP, incluidos tres Grand Slam: el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016. Además, se convirtió en uno de los pocos tenistas capaces de desafiar el dominio de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray durante una de las etapas más competitivas del circuito masculino.

Federer y Djokovic destacan el legado de Stan Wawrinka

Uno de los mensajes más especiales llegó de Roger Federer, quien recordó los grandes triunfos que ambos compartieron representando a Suiza, como la medalla de oro en dobles de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el título de la Copa Davis 2014. “Quiero darte las gracias de todo corazón por tu carrera absolutamente increíble”, expresó el exnúmero uno del mundo, quien también aseguró que aquellos momentos permanecerán para siempre en su memoria. Por su parte, Novak Djokovic, a quien Wawrinka derrotó en las finales de Roland Garros 2015 y el US Open 2016, destacó su calidad humana y lo calificó como uno de los mejores jugadores de las últimas décadas.

Andy Murray también se sumó al reconocimiento y resaltó una de las características más admiradas del suizo: su potente revés a una mano, considerado uno de los golpes más emblemáticos del tenis moderno. El británico, también ganador de tres títulos de Grand Slam, felicitó a Wawrinka por su extraordinaria trayectoria y aseguró que el deporte lo echará de menos. Sus palabras reflejaron el respeto que el tenista logró ganarse entre sus principales rivales a lo largo de los años.

Carlos Alcaraz recuerda cómo Wawrinka inspiró a una nueva generación

Entre los homenajes también destacó el de Carlos Alcaraz, quien recordó haber seguido los partidos de Wawrinka durante su infancia, mucho antes de convertirse en una de las principales figuras del circuito ATP. Aunque ambos nunca se enfrentaron oficialmente, el español tuvo la oportunidad de entrenar con el suizo y compartir vestuario durante sus primeros años como profesional. “Me hizo muy feliz poder verlo jugar mientras crecía”, expresó Alcaraz, quien destacó tanto su talento como su calidad humana y le deseó lo mejor en esta nueva etapa. Su testimonio evidenció la influencia que el tricampeón de Grand Slam ejerció sobre una generación que creció admirando sus actuaciones en las grandes competencias.