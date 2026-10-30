Selección peruana enfrentará a Bolivia este 13 de noviembre en Matute

El encuentro marcará el debut de Mano Menezes en territorio peruano, tras la gira de la selección por Norteamérica.

Como parte de su preparación rumbo al Mundial 2030, la selección peruana enfrentará a Bolivia en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA del viernes 13 de noviembre.

El compromiso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, a las 8:00 p. m., lo que marcará el regreso de la Bicolor a territorio nacional para continuar con su preparación.

REGRESO DE LA BICOLOR

Este partido marcará el debut del entrenador Mano Menezes en territorio peruano, donde tendrá la oportunidad de contar con el respaldo de la hinchada local y continuar evaluando los aspectos por mejorar de la selección de cara a sus próximos compromisos.

Por otro lado, la Bicolor buscará obtener resultados positivos después de su complicada gira por Norteamérica, donde consiguió dos derrotas y un empate. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la metodología de trabajo del técnico al mando de la selección.