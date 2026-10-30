Hernán Barcos rompe su silencio tras su enfrentamiento con Pablo Guede

El delantero argentino se pronunció sobre el altercado que protagonizó con el entrenador de Alianza Lima en el camino hacia los camerinos. ¿Qué dijo el “Pirata”?

Hernán Barcos se pronunció brevemente sobre el enfrentamiento que protagonizó con Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, durante el encuentro frente a Sporting Cristal y después del pitazo final. El delantero argentino fue abordado por periodistas en la explanada del estadio Alberto Gallardo, donde evitó inicialmente responder sobre lo ocurrido y manifestó: “No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa. Por favor, gracias”.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista para conocer su versión sobre el altercado, el popular 'Pirata' respondió con una breve frase: “Es parte de”, acompañada de una sonrisa. Con estas palabras, el atacante no ofreció mayores detalles sobre el incidente ni quiso extender la polémica generada por las imágenes del cruce con el entrenador blanquiazul.

Por su parte, el defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, también fue consultado sobre el enfrentamiento, pero aseguró que no presenció directamente lo sucedido y evitó emitir comentarios. De esta manera, las declaraciones de ambos futbolistas celestes no permitieron conocer mayores detalles sobre el episodio que protagonizaron Barcos y Guede tras el encuentro.

GUEDE MINIMIZA SITUACIÓN

En tanto, Pablo Guede se refirió al incidente durante la conferencia de prensa y le restó importancia al señalar que se trató de una situación propia del fútbol. “Nada, eso es cosa de fútbol. Calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, manifestó. Asimismo, lamentó que su equipo perdiera en la última jugada por un error propio, pese al esfuerzo realizado durante el encuentro.