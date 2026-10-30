¡Imparable! Diego Elías se corona campeón del SmartCentres Canada Cup 2026

El squashista peruano derrotó por 3-0 al mexicano Leonel Cárdenas en la final del torneo disputado en Toronto. Con esta victoria, consiguió su sexto título de la temporada.

Diego Elías continúa cosechando triunfos en el circuito internacional de squash. El deportista peruano se coronó campeón del SmartCentres Canada Cup 2026 tras vencer por un contundente 3-0 al mexicano Leonel Cárdenas, con parciales de 11-2, 11-6 y 11-5, en la final disputada este viernes 30 de octubre en Toronto, Canadá.

El primer set fue ampliamente favorable para el representante nacional, quien consiguió rápidamente una ventaja de siete puntos y llegó a ponerse 9-1. Aunque Cárdenas intentó descontar, Elías mantuvo el dominio y cerró la manga por 11-2. En el segundo juego, el encuentro comenzó más equilibrado, pero el peruano logró despegarse en el marcador cuando estaba 6-5 y terminó imponiéndose por 11-6.

En el tercer set, el 'Puma' volvió a demostrar su superioridad y controló las acciones pese a los intentos del mexicano por acercarse en el marcador. Finalmente, Elías se llevó la manga por 11-5 y selló su victoria por 3-0, asegurando un nuevo trofeo en su destacada trayectoria deportiva. Cabe recordar que el peruano llegó a la final tras superar al inglés Mohamed ElShorbagy en semifinales por el mismo resultado.

SUMÓ SU SEXTO TÍTULO

Con esta consagración, Diego Elías sumó su sexto título en lo que va del año, luego de ganar el El Gouna International Squash Open, el PSA Squash Tour, el Panamericano de Squash, el Sudamericano de Squash y el CIB Egyptian Squash Open. De esta manera, el deportista nacional continúa consolidándose como una de las principales figuras del squash internacional.