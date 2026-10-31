Sport Huancayo descarta cambio de sede y ratifica que recibirá a Universitario en el estadio IPD

El Club Sport Huancayo descartó de forma categórica el cambio de localía para el encuentro frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la jornada 17 y última fecha del Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado oficial dirigido a su afición y a la opinión pública, la institución confirmó que el Estadio IPD Huancayo se encuentra plenamente habilitado para albergar dicho compromiso y reafirmó que el partido se disputará en su sede habitual en la Incontrastable.

Origen de versiones y descarte de alternativas

La incertidumbre sobre el escenario deportivo surgió a raíz de trascendidos que indicaban el posible cierre del coloso huancaíno tras la realización de la Maratón Internacional de Los Andes, pactada para el 8 de noviembre, a fin de iniciar obras de renovación en la pista atlética.

Frente a esa eventualidad, trascendió que el Estadio Unión de Tarma surgía como una de las alternativas para mudar el encuentro; sin embargo, la directiva desestimó por completo dicha posibilidad en su pronunciamiento institucional.

Posición del club y cierre del campeonato

En su pronunciamiento, la directiva del "Rojo Matador" ratificó su compromiso con la ciudad y con sus seguidores para disputar el choque de cierre de temporada en condición de local. "Reafirmamos el compromiso con nuestra ciudad y con todos nuestros hinchas, a quienes esperamos en casa para acompañar al equipo en este importante encuentro", precisó la entidad en la nota informativa difundida, concluyendo con el mensaje: "¡Huancayo se queda en casa!".