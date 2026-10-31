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Hace 49 minutos

Sport Huancayo descarta cambio de sede y ratifica que recibirá a Universitario en el estadio IPD

El club emitió un comunicado ante las versiones que señalaban un posible traslado del partido hacia Tarma por trabajos de mantenimiento en su recinto deportivo.

Foto: GEC



El Club Sport Huancayo descartó de forma categórica el cambio de localía para el encuentro frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la jornada 17 y última fecha del Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado oficial dirigido a su afición y a la opinión pública, la institución confirmó que el Estadio IPD Huancayo se encuentra plenamente habilitado para albergar dicho compromiso y reafirmó que el partido se disputará en su sede habitual en la Incontrastable.

Origen de versiones y descarte de alternativas

La incertidumbre sobre el escenario deportivo surgió a raíz de trascendidos que indicaban el posible cierre del coloso huancaíno tras la realización de la Maratón Internacional de Los Andes, pactada para el 8 de noviembre, a fin de iniciar obras de renovación en la pista atlética.

Frente a esa eventualidad, trascendió que el Estadio Unión de Tarma surgía como una de las alternativas para mudar el encuentro; sin embargo, la directiva desestimó por completo dicha posibilidad en su pronunciamiento institucional.

Posición del club y cierre del campeonato

En su pronunciamiento, la directiva del "Rojo Matador" ratificó su compromiso con la ciudad y con sus seguidores para disputar el choque de cierre de temporada en condición de local. "Reafirmamos el compromiso con nuestra ciudad y con todos nuestros hinchas, a quienes esperamos en casa para acompañar al equipo en este importante encuentro", precisó la entidad en la nota informativa difundida, concluyendo con el mensaje: "¡Huancayo se queda en casa!".


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