Con gol de Mbappé: Real Madrid vence 3-0 al Racing de Santander y sigue en la pelea por LaLiga

El Real Madrid venció 3-0 como visitante al Racing de Santander este domingo en el estadio El Sardinero, ubicado en la región de Cantabria, durante el compromiso correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga.

La victoria le permitió al conjunto blanco encadenar su cuarto triunfo consecutivo en la competición local y mantenerse en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, a una unidad del Atlético de Madrid y a tres del líder Barcelona, escuadras que vencieron el sábado al Levante por 2-0 y al Alavés por 6-1, respectivamente.

Despliegue de Mbappé y sentencia antes del descanso

El delantero francés Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 11 tras ejecutar un penal provocado por él mismo, y posteriormente brindó una asistencia al inglés Jude Bellingham para decretar el segundo tanto al minuto 22.

La cuenta la cerró el marfileño Yan Diomande al minuto 37 mediante una potente volea, sentenciando el resultado antes de ir al descanso ante el conjunto cántabro, posicionado en la decimosexta casilla de la clasificación.

Veto televisivo tras controversia

El cotejo no fue emitido en territorio asiático por ninguna de las señales deportivas de la cadena estatal CCTV, según constataron periodistas de la cadena AFP en Pekín, a diferencia del duelo disputado por el Barcelona que sí estuvo disponible en la aplicación del operador Migu. Las restricciones de transmisión surgieron a raíz de unas declaraciones en las que Mbappé calificó a Mao Zedong como "dictador chino" durante su participación en un pódcast, situación que generó posturas de protesta pese a las disculpas manifestadas por el futbolista y los comunicados institucionales difundidos por el club madrileño y las autoridades de LaLiga.