¡Con baile incluido! Jean Deza celebró su debut y clasificación con Domingo Dianderas

El exjugador de la selección peruana ingresó en el segundo tiempo y celebró la victoria junto a sus compañeros.

Dando inicio a una nueva etapa deportiva, Jean Deza debutó con el club Domingo Dianderas por la Copa Perú 2026, donde el conjunto de Chincha venció 3-1 a Torino.

Esta victoria fue importante para asegurar su clasificación a los octavos de final de la etapa nacional del torneo. Asimismo, el club del influencer Jorge Luna impuso su juego durante el segundo tiempo y consiguió un importante triunfo con un doblete de Ricardo Morán y un tanto de Solari.

DEBUT DE JEAN DEZA

El partido estuvo marcado por el debut del exjugador de la selección peruana, Jean Deza, quien ingresó en el segundo tiempo para disputar sus primeros minutos con el cuadro chinchano.

Asimismo, el futbolista puso la cuota de alegría al festejar efusivamente la victoria junto a sus compañeros, realizando un baile y manifestando sentirse cómodo en el equipo.