Agustín Lozano espera que Renato Tapia vuelva a la selección peruana

El presidente de la FPF señaló que la decisión está en manos de Mano Menezes y reveló que el técnico ya conversó con el volante.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, expresó su deseo de que Renato Tapia vuelva a ser convocado a la selección peruana. El dirigente señaló que espera novedades en la próxima lista de convocados para los amistosos de la Bicolor.

Lozano precisó que la decisión final está en manos del entrenador brasileño Mano Menezes, aunque manifestó que le gustaría contar nuevamente con el volante nacional en el equipo.

“Creo que Jean (Ferrari) ya habló con la prensa, así que vamos a esperar qué es lo que viene en esta fecha FIFA y esperando que el ‘profe’ nos pueda regalar algunas novedades en la convocatoria”, indicó.

LOZANO REVELÓ CONVERSACIÓN ENTRE MENEZES Y TAPIA

Asimismo, Lozano, también contó que Menezes y Renato Tapia han mantenido conversaciones personales, situación que lo acerca más a la bicolor. “Me comentó que había conversado con él, no es la primera vez que me lo dice. Fechas atrás ya me había manifestado que conversó con el médico del club, en otra oportunidad también me dijo que había hablado personalmente con él, pero ojalá que el profe tome esa decisión y bienvenido”, sostuvo.

También, recordó que la selección peruana mantiene las puertas abiertas para los futbolistas que atraviesen un buen momento deportivo. “La selección siempre le abrirá las puertas a todos los peruanos que estén en el mejor nivel de competencia”, agregó.

DESCARTÓ PROBLEMAS CON RENATO TAPIA

Por otro lado, el dirigente descartó que exista algún conflicto personal con Renato Tapia y aseguró que siempre ha mantenido una relación de respeto hacia el futbolista. “En ningún momento ha habido una situación en particular o algo, yo siempre he tenido el mejor de los respetos, y si en algún momento dije que no hablo más del tema, pero si tengo que hacerlo una vez más por respeto a tu pregunta, es que siempre he tenido el mayor de los respetos por él y por todos los chicos de la selección”, manifestó.